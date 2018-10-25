Kamyon yaya geçidine çarptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun açık damperi üst geçide çarptı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 B 6056 plakalı kamyon sürücüsü M. L. damperi açık vaziyette kent merkezi istikametine seyretti. Gecenin karanlığında üst geçidi fark etmediği iddia edilen kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Kupasından ayrılan kamyon yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.