İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon yaya geçidine çarptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun açık damperi üst geçide çarptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun açık damperi üst geçide çarptı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 B 6056 plakalı kamyon sürücüsü M. L. damperi açık vaziyette kent merkezi istikametine seyretti. Gecenin karanlığında üst geçidi fark etmediği iddia edilen kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Kupasından ayrılan kamyon yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.