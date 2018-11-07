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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki işçilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki işçilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.


Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kaydedilen görüntülerde, 01 VCK 12 plakalı kamyonet seyir halindeyken kasanın kenarında oturan işçiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Ani bir frenle her an yola düşebileceği görülen işçiler, çevredekilerin bakışları arasında yollarına devam etti.

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