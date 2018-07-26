Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’ni Çoğulhan’a bağlayan yolda meydana geldi. Mehmet Bozdoğan (62) yönetimindeki 46 VA 771 plakalı otomobille, Uğur P.’nin kullandığı 46 E 8554 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında her iki araç da savrularak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Bozdoğan araçta sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşların çabası, ağır yaralanan Bozdoğan’ı sıkıştığı yerden çıkarmaya yetmeyince bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Bozdoğan, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozdoğan, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emekli öğretmen olan Mehmet Bozdoğan’ın cansız bedeni, morga konuldu. Bozdoğan’ın acı haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti. Kazayı yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Uğur P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.