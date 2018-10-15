Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Uçar (82), sürücüsü öğrenilemeyen 38 UC 278 plakalı hafriyat kamyonun altında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Uçar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.