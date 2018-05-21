Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Alemdar Mahallesi’nde yürüttüğü altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Açılan kanalizasyon hattı içerisinde çalışan Sezgin Özbey’in (31) üzerine toprak yığını devrildi. Toprak yığınının altında kalan Özbey, vatandaşlar ve mesai arkadaşlarının müdahalesi ile toprak altından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan muayenede Özbey’in hayatını kaybettiği

belirlendi.

İşçinin cansız bedeni Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.