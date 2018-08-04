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04 Ağustos 2018 10:43

Kanser tarama artık Cumartesi günü de hizmet verecek

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhiş ve Tarama Merkezleri (KETEM) artık Cumartesi günleri de vatandaşlara ücretsiz hizmeti verecek.

Kanser tarama artık Cumartesi günü de hizmet verecek

04 Ağustos 2018 10:43


Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, İl Sağlık Müdürlüğü olarak kanserle mücadele de yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürü Öksüz, özellikle çalışan, uzak mahallelerde ikamet edenlerin artık rahat bir şekilde Cumartesi günü KETEM’e gelerek ücretsiz kanser taraması yaptırabileceklerini söyledi.


Sağlıklı insanlarında düzenli bir şekilde taramadan geçmesi gerektiğini söyleyen Öksüz, “Artık Cumartesi günleri de KETEM’lerde ücretsiz taramalar yapılacaktır. Merkezlerimize ulaşım imkânı olsun olmasın, uzak ve yakın köy, kasaba ve ilçe merkezlerimizden kanser taraması için oluşturulan grupları da yine ücretsiz olarak KETEM’e taşıyoruz. Çalışan, küçük bebeği olan, mesai saatlerinde yoğun tempoda çalışıp KETEM’e gelme imkanı bulamayan bayanlara yönelik olarak kanser taramalarını şehrimizde ilk defa hafta sonu başlatmış bulunmaktayız. Yörük Selim Mahallesi ve Elbistan İlçemizden sonra, Doğukent’de yeni açılan KETEM ile İlimizde hizmet veren KETEM sayısını 3’e çıkarmış durumdayız. Kanserde ne kadar erken teşhis konulursa, tedavi imkanı o oranda artıyor. Dolayısıyla sağlıklı kişilerin düzenli olarak muayene olması ve tarama yaptırması gerekiyor” diye konuştu.




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