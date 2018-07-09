Kapıçam’a ekstrem sporlar merkezi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapıçam Tabiat Ormanı’nda 600 dönüm alan üzerine kurulan Ekstrem Spor Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Erkoç, insanların kışın Yedikuyular Kayak Merkezi’nde, yazın ise burada hoş vakit geçirebileceklerini söyledi. Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş, doğal güzellikleri yönünden Türkiye’nin en önde gelen illerinden bir tanesi. Nehirleri ile bitki örtüsü ile çok güçlü bir yapıya sahip olan Kahramanmaraş harika denecek kadar güzel bir şehir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımızın bu doğal güzellerinden insanlarımızın en iyi şekilde faydalanmaları için gayret ediyoruz. Kapıçam’da 600 dönümlük bir alanda Ekstrem Sporlar Merkezi kuruyoruz. Türkiye’nin en büyük spor ve adrenalin merkezi insanlarımızı bekliyor. Sadece Kahramanmaraş halkımız değil bölgemizin hatta tüm ülkemizin ve dünyanın insanlarını şehrimize bekliyoruz. Kışın Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde kayak keyfini yaşamak isteyen, yazın sıcaklarından bunalan tüm insanlarımızı Kapıçam Ekstrem Spor Merkezine bekliyoruz” diye konuştu.

Kapıçam Ekstrem (Adrenalin) Spor Merkezi’nde 5 adet ahşap büfe, rehabilitasyon, yaz okulu ve binicilik için atlı safari, kafeterya, kır lokantası, macera oyun alanı (tırmanma duvarı, serbest düşüş, dev salıncak, ip parkuru) mini oyun alanı (mini şantiye alanı), paintball alanı (60 markerli 10 bin metrekare), zipline alanı (çift hatlı kuleli 400 metre), zorbing alanı-2 adet zorbing topu ve 12 kişilik balon futbolu, fayton alanı, serbest gezinme alanı, atv safari (minimum 6 motorlu), traking, tenis, voleybol, futbol, kamping ve toplantı, dağ bisikleti, zip coaster bulunuyor.