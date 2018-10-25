Kapıdere-Gölbaşı yolunun 25 noktasında heyelan yaşandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Adıyaman'a bağlı Gölbaşı ilçesi arasındaki karayolunda etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolun 25 ayrı noktasında irili ufaklı heyelan meydana geldi.

Bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Güneydoğu illerini bağlayan Nurhak-Kapıdere-Gölbaşı karayolunda akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle 25 farklı noktada heyelan meydana geldi. Dağlardan yola akan çamur, toprak ve kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok noktada kapanan yol nedeniyle her iki yönde de araç kuyrukları oluştu. Yolu tekrar ulaşıma açmak için Karayolları Adıyaman Şubesine bağlı ekipler hemen harekete geçti. Çok sayıda iş makinesi yoldaki çamur ve kaya parçalarını temizlemek için uzun uğraş verdi. Ancak yoldaki heyelanlı noktanın fazla olması ve yağışın devam etmesi ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Bunun üzerine Karayolları Elbistan 58. Şube Şefliğinden destek istendi. Elbistan 58. Şubenin iş makinesi, araç ve personel takviyesi ile gece boyunca aralıksız olarak çalışan ekipler, yolun büyük bölümünü temizledi. Karayolları Elbistan ve Adıyaman ekipleri, özellikle 500 metrelik bölümün kapanmasına neden olan tonlarca toprak, taş ve kayayı temizlemek için büyük uğraş verdi.

Sabah saatlerinde yağmurun dinmesiyle karayolları ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yolu tek şeritli olarak ulaşıma açtı. Yolda trafiğin normal olarak akması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Heyelan nedeniyle Kapıdere-Malatya tren hattının da zarar gördüğü kaydedildi.