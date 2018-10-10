Kapüşonlu hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde farklı tarihlerde kaldırım taşı ve ağaç parçaları ile camını kırıp girdiği 3 iş yerini soyan hırsızlardan 1'i, olaylarda giydiği aynı pantolonun arkasındaki fermuardan yola çıkan polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 şüpheli, gece saat 03.00 sıralarında, kapısını tornavida ile zorladıkları bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. İş yeri sahibinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı, kapüşonlu mont giyerek yüzünü gizlemeye çalışan bir kişi ile yüzünün apaçık görüldüğü bir diğer şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak eşkali belirlenen hırsızın kimliğini belirlemeye çalışan polise, olaydan bir süre sonra bir lokantadan da hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. İkinci olayda da kafalarına bere takan ve yüzlerini de kapatan 2 kişi, tahta parçası ile kırdıkları iş yerinden hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. İkinci hırsızlık olayı da iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. 2 hırsızlık olayını da aynı kişilerin gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, son olarak bir kahvaltı salonunda hırsızlık olduğu yönünde ihbar aldı. iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol eden ekipler, yüzleri tamamen kapalı 3 şüphelinin, kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırdığını; içeri girdikten sonra alarmın çalması nedeniyle kasayı açamasalar da bir miktar parayı alarak kaçtıklarını belirledi.

Diğer iki olaydaki görüntülerle son hırsızlık anındaki kamera kayıtlarını karşılaştıran polis ekipleri, ilginç bir detayı fark etti. Şüphelilerden birinin, 3 olayda da aynı arkasında fermuar olan pantolonu giydiğini tespit etti. İlk olaydaki eşkal üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Son hırsızlık girişiminden 8 saat sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, yakalandığı anda da hırsızlık olaylarında giydiği pantolonun üzerinde olduğu öğrenildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Polisin, hırsızlık anında olay yerinde olan diğer 2 kişinin kimliğini belirleme çalışmasının ise devam ettiği belirtildi.