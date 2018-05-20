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20 Mayıs 2018 13:48

Karadeniz değil Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın en önemli yaylalarından biri olan ‘Başkonuş Yaylası’ yerli ve yabacı turistlerini ağırlamaya devam ediyor.

Karadeniz değil Kahramanmaraş

20 Mayıs 2018 13:48

Yaylayı ayda ortalama 3 bin turist ziyaret ediyor.


Yaz-kış insanların uğrak mekanlarından biri konumunda bulunan Başkonuş Yaylası özellikle doğaseverler için alternatif bir yer olarak görülüyor.


Doğası ve havası ile adeta tropikal bir konuma sahip yaylada konaklama tesisleri karavan kamping ve çadır kampingin yapılabildiği farklı bir yer olarak görülüyor.


Kente 60 kilometre uzaklıkta yer alan Başkonuş Yaylası’na çevre illerden gelen insanlar genellikle yaz mevsiminde sıcaktan kaçarak bin 300 rakımlı yaylada temiz havayı teneffüs etme imkanı buluyor.


Başkonuş Yaylası’nın önemli konuma sahip olduğunu söyleyen işletmeci Serdar Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın bir Akdeniz Bölgesi kenti olduğunu ifade ederek, "Biz onun için Kahramanmaraş’a Akdeniz’in saklı cenneti diyoruz. Bu saklı cennetin de bölüm bölüm küçük cennetleri var, bunlardan biri de Başkonuş Yaylası’dır. Kahramanmaraş’ın turizm açısından tanıtımına katkı sağlayabilecek, Başkonuş Yaylası’nda konaklama tesisleri, karavan kamping tesisleri ve çadır kamping tesisleri yapılarak turizme çok önemli katkı sağlanıyor. Kahramanmaraş’a yakın illerden Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Osmaniye’den Başkonuş Yaylası’nın bu güzelliklerini görmek için vatandaşlar geliyor. Şu anda ayda ortalama 2 ila 3 bin turist gelerek şehrimizin turizm değerlerine katkı sağlamaktadır. Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş’ın Ayder Yaylası ve Uzungöl Yaylası diyebiliriz. Başkonuş Yaylası bin 300 rakımda ama zirveye çıkıldığı zaman bu rakam bin 850 rakıma ulaşıyor. Yaylanın en yüksek zirvesine çıkıldığı zaman Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş istikametleri seyredilebilir” diye konuştu.




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