Kardeşine annelik yapıyor

Onikişubat ilçesi, Osman Gazi Mahallesi’nde ikamet eden Zahide Akdere, önce beyin felçli 2 çocuğunu, ardından 3 yıl önce felçli annesini kaybetti.

Hayata tutunmaya devam eden Akdere, hem zihinsel hem de bedensel rahatsızlığı bulunan erkek kardeşi Yusuf Çam’a (38) bakıyor.

Engelli kardeşi Yusuf’un yanından hiç ayrılmayan Zahide Akdere, onun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anneler Günü nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam ve Sosyolog Ayşegül Kızmaz, kardeşine hem annelik hem de ablalık yapan Zahide Akdere’yi evinde ziyaret etti.

Akdere’nin büyük bir fedakarlık ve sevgi ile kardeşine baktığını ifade eden Ayşe Taşkıran, “Biz bu ablamızın üzerinde sevgiyi, fedakarlığı ve merhameti görüyoruz. Ablamız, büyük bir vefa ile kardeşine bakmaya devam ediyor. Ablamızı yürekten canı gönülden tebrik ediyoruz. Rabbim dayanma gücü versin, ahrette de mükafatını versin. Bütün annelerimiz, mesai gütmeden kalben çocuklarına evlatlarına gönülden bağlılar” dedi.

Engelli insanların toplumda hor görülmemesi gerektiğini söyleyen Zahide Akdere ise, insanların annelerin ve kardeşlerin değerini iyi bilmesini istedi. Akdere, “Yusuf benim kardeşim, ben ablasıyım. Benim de 2 tane engelli çocuğum vardı ikisi de beyin felçliydi, vefat etti. Annem de felçliydi ve 7 yıl baktım. Annem 3 yıl önce vefat etti ve mecburen kardeşime bakmak zorundayım. Evlatlık ve ablalık görevimi yapıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Kardeşimin bakımı çok zor, altından alamıyorum yemeğini yediremiyorum, bazen oluyor ki ben dayanamıyorum ve ağlıyorum. Bazen kendisi kendisini parçalamaya çalışıyor. Sağlığın değeri çok başka, engellilere bakmakla yükümlü olanlara Allah yardım etsin, engellilere de yardım etsin. Kardeşime bakıyorum ama annemin baktığı gibi bakamıyorum gözümün önünde eriyip bitiyor kardeşim. 2 yavrum öldü 1 oğlum var inşallah onun gününü görürüm. Mesela kızlarımın birisi 8 yıl diğeri 3 yıl yaşadı, onların yaşıtlarını görünce dayanamıyorum. Yaşasalardı genç kız olacaklardı. Kardeşimin yaşıtlarını görünce dayanamıyorum, annem elimin altında eridi gitti. Allah bana ömür verdikçe ben kardeşime bakarım. İnşallah ben kardeşimden önce ölmem çünkü ona bakacak kimse yok. Kardeşimin yanına geldiğim zaman elimi bırakmıyor, yanına yatmazsam yatıp uyumuyor. Hisleri çok kuvvetli beni kokumdan anlıyor. Önce annemi bilirdi şimdi beni, ben olduğumu biliyor" diye konuştu.

Bütün annelerin Anneler Gününü kutlayan Akdere, "Kardeş kıymetini anne kıymetini bilin. İnsanlar engellileri hor görmesin. Dün kardeşimi hastaneye götürdüm herkes yan gözle baktı bana. Ama ben gururla doktora götürdüm kardeşimi” şeklinde konuştu.