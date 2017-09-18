Kardeşler arasındaki küslüğü jandarma bitirdi

Barış elçiliği ile aynı mekanda buluşan dargın kardeşler helalleşti. Oldukça duygusal anların yaşandığı organizasyonda, küçük kardeşler büyüklerinin elini öperek birbirlerine sarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çatova Mahallesi’nde ikamet eden iki aile arasındaki tartışmayı, husumete dönüşmeden devreye girerek sonlandırılmasının ardından bir barış haberi de Yapraklı Mahallesi’nden geldi. Yapraklı Mahallesi’nde ikamet eden Şahin ailesinden 5’i erkek, 1’i de kız olmak üzere 6 kardeşin dargın olduğunu öğrenen Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ceylan ve Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Kaymak, küslüğü sona erdirmek için devreye girdi. Ceylan ve Kaymak, küs kardeşler arasında da adeta mekik dokudu. Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Yüce ve Ahmet Tıraş da barış çabalarına destek verdi. Yoğun çaba sonucunda 6 kardeş de barış teklifini olumlu karşıladı. Barış onayının alınmasının ardından uzun süredir bir araya gelmeyen kardeşler, yaşadıkları evlerden alınıp ilçe merkezine getirildi. Küs kardeşler, Şehitler Derneği’nin lokalinde gerçekleşen buluşmada, birbirlerine sarılarak barıştı. Barışın ardından tatlı ikramı yapıldı ve kardeşler birbirlerinden helallik aldı.

Karahüyük Mahalle Muhtarı Mehmet Ünal ve Yapraklı Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Şahin’in de yer aldığı barış programında konuşan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüce, kardeşlerin arasında dargınlık yerine birlik ve beraberliğin olması gerektiğini söyledi.

İnsanların, yaşamlarındaki zorlukları ve güçlükleri, anne ve babalarından sonra kardeşleri ile omuz omuza vererek aşabileceğine vurgu yapan Yüce, “Kardeşlik bağı, insanlar arasındaki en önemli birlik ve beraberlik vesilesidir. Kardeşler, birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçaları gibidir. Hiçbir şey, bu birliği bozmamalı, kardeşleri birbirlerinden uzaklaştırmamalıdır. Çünkü kardeş demek, aynı bir vücudun iki parçası demektir. Aynı kökten gelen bir ağacın dallarına benzerler. Bugün vesile olduğumuz bu barış da küçük bir sebepten dolayı birbirine darılmış kardeşleri tekrar kucaklaştıracak ve küs olsalar da hiç kopmayan kardeşlik bağını güçlendirecektir. Büyük küçük hepsinden Allah razı olsun. Barış için büyük çaba harcayan Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ceylan ve Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Kaymak’ın çağrısını karşılıksız bırakmadılar. İnşallah, bundan sonraki yaşamlarını da kardeşliğin verdiği güzelliklerle sürdürürler” dedi.

Şahin kardeşler ise aralarındaki küslüğü sona erdirmek için çaba gösteren herkese şükranlarını sunarken Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ceylan ve Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Kaymak da, barış teklifleri karşısında sağduyu gösteren aile fertlerine teşekkür ettiler.