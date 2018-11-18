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Karlı dağın zirvesinde evlilik teklifi

Kahramanmaraş’ta bir kişi, Ahir Dağı’nın karlı zirvesinde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, Ahir Dağı'nın karlı zirvesinde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.


Kahramanmaraş'ta yaşayan ilaç mümessili Fatih Kaan, 1 yıldır arkadaşlık yaptığı Büşra Menteşe'ye kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahir Dağı'nda evlilik teklifi yaptı. Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karını fırsat bilen Kaan, arkadaşlarının da desteğiyle kar üzerinde yakılan meşaleler ve açılan pankartla kız arkadaşına evlenme teklifli yaptı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Büşra Menteşe, erkek arkadaşının teklifini kabul etti. Dağın zirvesinde yapılan evlilik teklifi, Kaan'ın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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