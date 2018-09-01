Katırın sırtından uçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardı

Olay, Onikişubat ilçesinin Saygılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarını otlatan Yasemin Dağ (32) bir anlık dengesinin kaybetmesinin ardından katırın sırtından düşerek uçuruma yuvarlandı. Kayalık alanda tek başı kurtarılmaya bekleyen kadının yardımına Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yasemin Dağ’ın belinde ve kafasında kırıklar olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.