Kavanozdaki uyuşturucuyu ‘Atos' buldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ‘Atos' ile bir eve düzenlediği operasyonda kavanoz ve poşet içerisinde 108 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı İğde Mahallesi'nde H.M. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Narkotik köpeği ‘Atos' isimli narkotik arama köpeğin de katıldığı operasyonda evin her köşesi didik didik arandı. Mutfak bölümüne gelindiğinde ise narkotik arama köpeği Atos tepki verdi. Jandarma ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede poşet ve kavanoz içerisinde 108 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ile ilgisi olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan H.M., işlemleri için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.