Kavgada bıçaklanan genç hastanede öldü

Kahramanmaraş'ta kavgada bıçaklanan genç, hastande hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu TOKİ Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yaşar A. (20) ile Sadi G. (20), Alaattin Y. (23) ve Mücahit E. (20) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Yaşar A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Sadi G., Alaattin Y. ve Mücahit E. gözaltına alındı.