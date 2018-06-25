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25 Haziran 2018 13:38

Kavşağa dev lale figürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Abdulhamidhan kavşağına dev lale kaidesi yerleştirildi.

Kavşağa dev lale figürü

25 Haziran 2018 13:38


Trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığı kavşak üzerine yerleştirilen kaide, görüntü olarak da farklı bir boyut oluşturdu.


18 metre 42 santim yüksekliğinde yerleştirilen kaidede Türkiye Cumhuriyetinin simgesi dev bir hilalin içinden bir lale yükseliyor.


Kaidenin en üstünde Abdülhamithan’ın altın rengi işlenmiş tuğrası bulunuyor. Kaidenin üzerine; iki tarafa Abdülhamit Han’ın meşhur sözü olan, “bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!” sözü yazılı.


Kaidenin diğer iki tarafında ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin logosu işlendi.


Kaidenin boyu 18 metre 42 santim olarak yapılırken, bu rakamın Abdulhamithan’ın doğum tarihi olan 1842’yi işaret ettiği öğrenildi.


Lalenin içinde ise iki taraflı olarak Osmanlı arması rölyef olarak tasarlandı.




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