Kayalıktan düşen biçerdöver operatörü kurtarıldı

Olay, Ekinözü ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi kırsalında yaşandı. Şanlıurfa’dan ekin biçmek için ilçeye gelen 20 yaşındaki biçerdöver operatörü Beyhan Kaya, iddiaya göre beraber çalıştığı arkadaşlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından, eşyalarının bir kısmını poşete dolduran genç, Elbistan ilçesine gitmek üzere Medetsiz Dağı’na tırmandı. Bölgeyi bilmemesine rağmen, karayolu yerine dağ yolunu seçen Kaya, Medetsiz Dağı’nın 1800 metre yüksekliğine ulaştığında kayalıklardan düşerek ayağını kırdı. Yürüyemez hale gelen talihsiz genç, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Yerini tarif eden genci kurtarmak için yola çıkan 112 Acil Servis ambulansı, belirli bir noktadan sonra ilerleyemedi. Devreye, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, itfaiye güvenlik korucuları ve vatandaşlar girdi. Dağa tırmanan ekipler, Kaya’yı, yaklaşık 4 saatte aşağıya indirdi. Ambulansa alınan Kaya, tedavisinin yapılması için Ekinözü Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kurtarma operasyonu ile ilgili olarak bilgi aktaran Türkeli Mahalle Muhtarı Mevlüt Şakalar, biçerdöver operatörünün yaklaşık 2 bin metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kaldığını söyledi.

Gencin 4 saatlik bir çabanın ardından bulunduğu noktadan indirildiğini belirten Şakalar, “Adıyaman’dan ve Şanlıurfa’dan gelen biçerdöverciler, kendi aralarında tartışıyorlar. Bu dağda mahsur kalan arkadaş da, tartışmanın ardından Elbistan’a gitmek için köyden dağa doğru çıkıyor. Yolunu bilmediği için Medetsiz Dağı’nın zirvesine çıkıyor. 1800-2000 metre yükseklikteki bir zirve. Bu arada kayadan düşerek ayağını kırıyor. Cep telefonu ile 112 Acil Servis’i arıyor. İhbar üzerine sağlıkçılar, jandarma, güvenlik korucuları ve biz mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattık. Jandarma ve itfaiye ekipleri, dağın zirvesinde mahsur kalan biçerdöverciyi aşağıya indirdiler. Şimdi de devlet hastanesine gidiyorlar. İhbarın gelmesi ile kurtarmanın tamamlanması yaklaşık 7-8 saat oldu. Zaten zirveden aşağı indirilmesi, 4 saat sürdü. 7 saatten bu tarafa, asker, itfaiye ve sağlıkçı arkadaşlar bu iş için uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.