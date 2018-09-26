Kayıp çocuktan 11 gündür haber yok

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 11 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Sakarkaya Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Mehmet Çetin, 16 Eylül tarihinde ahırda bulunan hayvanlara bakmak için evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince onu merak eden ailesi her yerde aramaya başladı. Mehmet'in izine ulaşamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapan aile, çocuklarının sağ salim bulunmasını istiyor.

AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri Mehmet'i arama çalışmalarını sürdürürken, Kahramanmaraş itfaiyesine bağlı balık adamlar da bölgede bulunan Aksu Çayı ve göletlerde arama yapıyorlar.

Oğlunun bulunmasını isteyen baba Hüseyin Çetin, "Oğlum 11 gün önce ahırda bulunan hayvanlara bakmak için evden çıktı bir daha geri dönmedi. Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduk, ilçenin ve çevre illerin sokaklarına oğlumun kayıp olduğunu belirten resimler astık. Tüm aramalara rağmen bir sonuç alamadık. Oğlumun hayatından endişe ediyorum, bulunmasını istiyorum" dedi.