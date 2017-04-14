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14 Nisan 2017 14:17

Kayıp okul müdürünün cesedi gölette bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı okul müdürünün cansız bedenine, Ceyhan Nehri’nin kaynak noktasındaki gölette ulaşıldı.

Kayıp okul müdürünün cesedi gölette bulundu

14 Nisan 2017 14:17


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi’ndeki ortaokulda müdürlük yapan Mehmet Çelik’ten, önceki gün saat 16.00 sıralarında evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, tüm aramalara rağmen cep telefonunu açmayan Çelik’e ulaşamadı. Sabah saatlerinde ise Ceyhan Nehri’nin doğduğu nokta olan Pınarbaşı göletinde su üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Suda bir cesetle karşılaşan polis, çevreyi güvenlik şeridi ile kapatırken, bir taraftan da şahsın kimliğini belirlemeye çalıştı. Yapılan incelemede su üzerindeki cesedin, 13 Nisan 2014 günü saat 16.00’dan beri kendisinden haber alınamayan Mehmet Çelik’e ait olduğu belirlendi. Kendisine ait 38 FB 800 plakalı otomobili Abdulhamit Han Parkı içerisine park ettiği ve cep telefonunu da araç içerisinde bıraktığı tespit edilen Mehmet Çelik’in, Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Büyükyapalak Gazi Ortaokulu Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.


Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Çelik’in cansız bedeni itfaiye ekiplerince sudan çıkarılırken, olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.


Çelik’in kesin ölüm sebebi, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.




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