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16 Nisan 2017 12:34

Kaynak: “Sürecin kaybedeni Avrupa ülkeleri ve terör örgütleri olmuştur”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bu sürecin neticesi ne olursa olsun kaybedeni Avrupa ülkeleri ve terör örgütleri olmuştur.

Kaynak: “Sürecin kaybedeni Avrupa ülkeleri ve terör örgütleri olmuştur”

16 Nisan 2017 12:34

Bu süreçte kazanan mutlak suretle bizim milletimiz olmuştur" dedi.


Kaynak, cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, milletvekilliğini yaptığı memleketi Kahramanmaraş’ta oyunu kullandı.


Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu’nda 1158 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Kaynak, "Türkiye’nin demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini gördük. Herkes çok bilinçli bir şekilde bu süreçte faaliyetlerde bulundu" diye konuştu.


Kahramanmaraş teşkilatı, belediyeler ve milletvekillerinin gecelerini gündüzlerine katarak inanılmaz bir aktivite gösterdiklerini ifade eden Kaynak, şunları kaydetti:


"Tabi diğer muhalif olanlar da kendi çalışmalarını yaptılar. Türkiye’de de öyle, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Türkiye’nin dolaşmadık ilini bırakmadılar. Marjinal bir kısım gruplar ve eylemler harici herkes süre içerisinde görüşlerini ifade edebilir. Açık toplum çerçevesi içerisinde bütün basın yayın iletişim araçları, sosyal iletişim araçlarını kullandılar. Türkiye’de özgür herkes sürecin lehine ya da aleyhine kendi çalışmalarını yaptılar. Bu sürecin bence neticesi ne olursa olsun kaybedeni bir kısmı Avrupa ülkeleri olmuştur. Neticesi ne olursa olsun mutlak suretle terör örgütleri olmuştur. Bu süreçte kazanan mutlak suretle bizim milletimiz olmuştur."




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