Kazada aynı aileden 6’sı çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun Özcanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan memleketleri Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkan aileyi taşıyan 34 FS 2288 plakalı hafif ticari araç, Özcanlı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Abuzer Altın ile araçtaki Fatma (36), Merve (11), Sonay (10), Sümeyye (6), Zeynep (14), Ali Osman (1) ve Asmil Altın (1) yaralandı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye Elbistan ve Nurhak ilçesinden çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralı aile fertleri, Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.