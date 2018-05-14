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14 Mayıs 2018 16:59

Kazada ölen annenin sezaryenle alınan bebeği yaşam savaşı veriyor

Kahramanmaraş’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Lütfiye Kanadıkırık’ın karnından sezaryenle alınan 5 aylık bebeği hayata tutunmaya çalışıyor.

Kazada ölen annenin sezaryenle alınan bebeği yaşam savaşı veriyor

14 Mayıs 2018 16:59


Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda plakası öğrenilemeyen ve halen arama çalışmaları devam eden bir otomobil, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Kanadıkırık (31) ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık’ın (5) ölümüne neden oldu. Annenin karnındaki 5 aylık erkek bebek ise hastanede sezaryenle alındı.


Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Bakacak, “Ben başka bir hasta için hastaneye gelmiştim. Saat 21.30 civarında acilden haber geldi. Trafik kazası olduğu bilgisi geldi. Kazada ölen annenin gebe olduğunu öğrendik. Ultrason ile bebeği gördük ve ortalama 25 - 26 haftalıktı ve kalp atımı da mevcuttu. Bebek canlı olduğu için annenin resitasyonu devam ederken acil müdahale ile bebeği almayı düşündük. Ameliyathanede bebeği normal sezaryen ile çıkardık. Bebekte annenin iç organlarındaki tramvaya bağlı olarak iç kanama da vardı. Bebeği ilk çıkardığımızda durumu çok iyi değildi. Daha sonra çocuk doktorumuz yeni doğandan gelip müdahalesini yaptı. Bebeğin kalp atımları düzeldikten sonra yeni doğana aldılar. Bebeği aldıktan sonra annenin resitasyonu sonlandırıldı. Çünkü sırf bebek için müdahale ediliyordu, anne hayatını kaybetmişti. Bebek ilk çıktığında genel durumu çok iyi değildi. Çocuk doktorumuz yoğun resitasyonu bebeğe de uyguladı. Sonrasında durumu iyi deyip alındı ama yeni doğan doktorlarımız çocuğun takipçisi olacak. Yani küçük bebek olduğu için yaşama nasıl tutunacak bilemiyorum. Ama o vakte kadar canlı kalmış ve mücadelesini devam ettirmiş inşallah iyi olur” dedi.


Diğer yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere tüm ana arterlerde kazaya karışan ve olay yerinden kaçan gri renkli otomobilin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi’nde toprağa verildi.




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