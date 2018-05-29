Kılıdaroğlu, Kahramanmaraş’ta iftar programına katıldı

Bence parlamentoya ahlakı yüksek, erdemi yüksek, insanların gelmesi lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş’ta düzenlediği iftar programına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılardan 5 yıl süreyle yetki istedi. Kılıçdaroğlu, “Allah kabul etsin orucunuzu, güzel bir aydayız mübarek bir aydayız. Bereketin ve sabrın olduğu bir aydayız Ramazan ayındayız Ramazan ayı huzurun ayıdır. Birlikte yaşama kararlılığımızın ayıdır. Farklı kimliklerimiz olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama en azından Ramazan ayında kucaklaşmalıyız. Bir araya gelmeliyiz oturup konuşmalıyız, dertleşmeliyiz. Dertlerimizi, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşmayı bilmeliyiz. Bu bizim en büyük arzumuzdur. Türkiye’yi Türkiye yapan, bir milleti millet yapan tasada ve kıvançta beraber olmasıdır. Eğer tasada ve kıvançta berabersek bu milletin yerini hiç kimse yere getiremez. O açıdan Ramazan Ayı’nın derdini bilmek hepimizin görevidir. Kuşkusuz beraber yaşamanın birden fazla şartı var. Bunlardan biriside herkesin karnını doyurabildiği bir Türkiye’dir. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’dir. Böyle bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin görevidir. Ramazan ayı bunu en güzel örnekleridir. Bir başkasının aç kalmasına, bir çocuğun yatağa aç girmesine hiç kimse tahammül etmez. Herkes derki her evde bir tencere kaynasın, herkes derki her evde huzur olsun. Mahallede huzur olsun, evimizde huzur olsun ülkemizde huzur olsun. Fabrikada çalışan da huzur olsun. Çiftçinin emeğinde huzur olsun. Bunu yapmak hepimizin görevidir. Sosyal devlet şudur arkadaşlar, sosyal devlet bizim çok sık kullandığımız fakir fukara, garip guraba denetleyen sosyal devlettir. Yani zayıfların yanında bulunan devlet sosyal devlettir. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi sosyal devlettir” demiştir. Yani hiç kimse bu cumhuriyette ben kimsesizim demesin. Peki sosyal devlet nasıl olacak, asgari ücret bir insanın en azından bir ay daha geçinebileceği rakam olacak. Bizim düşüncemize göre sosyal bir asgari ücretin en az net 2 bin 200 lira olması gerekir. Vergi alınmaması lazım, niye vergi alınmamsı lazım ? çünkü üreten sanayiciye de ek bir külfet yüklenmemesi lazım. Ama hayatımızın bir gerçeği daha var, bugün 1 milyon 664 bin emekli bin 500 liranın altında maaş alıyor. Kimisi 300 lira, kimisi 400 lira, kimisi 500 lira, kimisi 800 lira, kimisi bin lira emekli maaşı alıyor. Siyasete düşen sorumluluk nedir? Kimseyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmemektir. Mademki 1 milyon 645 bin kişi bin liranın altında maaş alıyor. O zaman bu rakamı 1 milyon 500 binin üzerine çıkarmalıyız. Böylece ayda 600 lira, 800 lira alan emekli kısmen de olsu nefes alır. Soysa bir devletin gereği olan asgari bir yaşam standardını yakalamak zorundayız. Bir ailede işsiz varsa o ailede huzur yoktur” dedi.

“Türkiye’de 7 milyon işsiz var”

Türkiye’de bugün itibariyle 7 milyon işsizin olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bunların tamamına iş bulmamız gerekiyor. Eğer bu memlekette huzur arıyorsak işsizliğin olmaması lazım. Biz kendi ülkemizde huzuru ve barışı arıyorsak ve bunu savunuyorsak, orta doğuya bakmamız lazım. Orta doğudaki kavgayı sona erdirmemiz lazım. Ortadoğu’da Müslüman kanının akmaması lazım. Bunun için Türkiye’nin yeni bir dış politikaya ihtiyacı var. Kavgadan uzak bir dış politikaya ihtiyacımız var. Suriye, Irak’la, İran’la Türkiye bir ataya gelip 4’lü orta doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurması lazım. Kurulduğu zaman bizim iş adamlarımız Suriye’ye, Irak’a, İran’a gidecek ve bütün büyük ihalelere bizim aş adamlarımız girecek. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini yurtlarını yaptıktan sonra göndereceğiz. Gidin kardeşim evinizde oturun. Ve yine iki dost ülke olarak işbirliğimizi sürdürelim. Bu saydığım 4 ülke aslında akraba olan bir milletiz. Artı ortak tarihimiz var. Dolayısıyla biz orta doğuyu bütün egemen güçlerin at oynattıkları bir alandan çıkarmak zorundayız. Bununa çıkarmanın yolu kısa adi OBİT’den geçiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ise 5 yıl yetki talebini yenileyerek, “5 yıl yetki istiyorum, terörü bitireceğim, Kürt sorununu bitireceğim. Suriye, Irak, İran ve Türkiye bölgenin en güçlü ülkeleri olacak. Mısır ile barışacağız, Libya ile barışacağız, Filistin vatandaşlarına vize uygulanıyor, vizeyi tamamen kaldıracağım. Biz tavrımızı çok açık ve net koyuyoruz. Hiçbir vatandaşıma kızgın ve kırgın değilim. Kimseyi üzmek istemem, hiçbir siyasetçiye küskün değilim, dolayısıyla Türkiye’nin yeni bir sayfa açması lazım. Peygamber Efendimiz ne diyor, ‘İlim Çin’de de olsa alın getirin’ yahu biz ilimi dışlıyoruz arkadaşlar. Yunus ne diyor, ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır’ diyor. Kendini bileceksin, ilimi bileceksin. Bir kişin kendini bilmesi kadar değerli bir şey yoktur. Devleti yöneten insanların ahlaklı olması lazım ve devleti yöneten insanların her kuruşunun hesabını insanlara vermesi lazım. Hazreti Ömer’in adaletinden bahsedilir. Adalet kavramını çürüttüler değerli arkadaşlar. Adalet kadar değerli bir şey yoktur. Bakın İranlı bir bilge, Sadi şunu söyler, ‘Dünya’nın bütün nehirleri adalete susamış insanların susuzluğunu gidermeye yetmez’ demiştir. Bu kadar değerlidir adalet. Bir başka bilge söylüyor, ‘Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur bütün kainat onun etrafından durur’. Eğer siz bir bildiriye imza attı diye bir üniversite öğretim görevlisini attıysanız bu adaletsizliktir. Orta çağda bütün dünya düzdür. Kimse aksini söyleyemez. Hemen yakalıyorlar doğru engizisyon mahkemesine yargılanıyor. Ve onun söylediği sonunda doğru çıktı. Aykırı düşünceleri benimsemeyebilir. Desteklemeyebiliriz ama o aykırı düşüncelerin dile getirilmesi lazım, özgür demokratik bir ülkeyiz yeniden getirmemiz lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“Muhtar kardeşim kendi tarihinizi iyi bilin. Bu topraklarda yani Anadolu’da yapılan ilk seçim Kastamonu’nun Taşköprü İlçesinde muhtarlık seçimi yapılmıştır. Dolaysıyla bu ülkede demokrasiyi ilk başlatan muhtarlardır. Muhtarlık kurumsallaştırılmalıdır. Bir muhtarlık kanununun olması lazım muhtarların belediye ve valilik binasının olduğu bibi bir mekanını olması lazım, muhtarın bir elemanının olması lazım. Tahsis etmek yetmez bunun zorunlu olması lazım, muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki para nerde olacak. Ben eski maliyeciyim devlette, para nedir gayet iyi bilirim. Bir mahallede kim fakir kim fakir değildir onu en iyi muhtar bilir. Yoksullara yardım etmesi lazım, o nedenle muhtarlığın güçlendirilmesi gerekir. Sizin mahallede belediye de bir karar alınıyorsa muhtar o kürsüye çıkıp karar verme yetkisi olması gerekir. Bu söylediklerimizi mutlaka ama mutlaka yapacağız. Ben sizden destek istiyorum. 5 yıl yetki istiyorum, terörü bitireceğim, Kürt sorununu bitireceğim. Suriye, Irak, İran ve Türkiye bölgenin en güçlü ülkeleri olacak. Mısır ile barışacağız, Libya ile barışacağız, Filistin vatandaşlarına vize uygulanıyor, vizeyi tamamen kaldıracağım. Biz tavrımızı çok açık ve net koyuyoruz. Hiçbir vatandaşıma kızgın ve kırgın değilim. Kimseyi üzmek istemem, hiçbir siyasetçiye küskün değilim, dolayısıyla Türkiye’nin yeni bir sayfa açması lazım. Size bir yetki daha veriyorum. Eğer yetki verilirse, seçimi kazanırsak çıkaracağım ilk kanunlardan biri siyasi ahlak kanunudur. Bence, parlamentoya ahlakı yüksek, erdemi yüksek, insanların gelmesi lazım böyle insanların parlamentoya gelmesi lazım, böyle insanların ülkeyi yönetmesi lazım.”