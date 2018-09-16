Kırşehir'de FETÖ'den aranan karı-koca Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Kırşehir'de FETÖ'ye finans sağlayan karı koca yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üst düzey finans sorumlusu-faaliyet elemanı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin Kırşehir'de FETÖ yapılanmasında 'himmet' toplama ve örgüte finans sağlama organizasyonun yönetici-faaliyetçi pozisyonunda olduğu öğrenildi.

Tekerek Yolunda kimlik sorgusu sırasında yakalanan Sıtkı D.'nin Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmaktan FETÖ-PDY suçlarından aranmasının olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, yakalanan şahsın ikametinde arama yaptı. Polis, şüphelinin eşi Fadime D.'nin de FETÖ/PDY kapsamında arandığını tespit etti.

Terör örgütünün 'himmet' toplama ve finans sağlama yapısında yönetici olduğu iddia edilen Sıtkı D. ve aynı kapsamda 'himmet' faaliyeti sebebiyle aranan Fadime D. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta özel ders vererek geçimlerini sağlayan karı koca, sağlık kontrollerinin ardından Kırşehir'e sevk edildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün 7 ilde eş zamanlı yapılan Kahramanmaraş merkezli operasyonda gözaltına alınan 10 astsubay, alınan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.