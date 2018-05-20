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20 Mayıs 2018 11:11

Kitre bebekler gelecek nesillere aktarılıyor

Kahramanmaraş’ta kadınların ellerinde tasarlanıp üretilen kitre bebekler, geçmişten gelecek nesillere aktarılıyor.

Kitre bebekler gelecek nesillere aktarılıyor

20 Mayıs 2018 11:11


Geçmişte önemli oyuncak gruplarının başında yer alan kitre bebekler, şimdilerde dekoratif amaçlı kullanılıyor.


Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları öğretmenleri Ayşe Gözler ve Ayşegül Kaya tarafından tasarlanıp usta öğreticilerce hazırlanan kitre bebekler hem çeşitli mekanlarda sergileniyor, hem de istenilen boyut ve ebatlarda hazırlanarak satışı yapılıyor.


Normal boyutundan daha büyük tasarlanıp hazırlanan kitre bebekler, pamuk, kumaş tel ve geven otunun gövdesinden çıkan malzemeyle yapılıyor.


30 yıldır el sanatları alanında eğitmenlik yaptığını söyleyen Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşe Gözler, kitre bebeklerin 15 gün gibi bir zamanda tamamlandığını söyledi.


İstenilen ebatta hazırlanan kitre bebeklerin, normal bir insan büyüklüğünde de yapılabileceğini söyleyen Gözler şunları söyledi:


“Kitre bebek oyuncaktan ziyade dekoratif amaçlı kullanılan bir üründür. Kitre bebekler üzerinde bulunan etnografik kıyafetleri yapıldığı yörenin kıyafetlerinin gelecek kuşaklara aktarılmak için yapılan bir üründür. Tamamen doğal malzemelerden yapılan bir üründür. Kitre, geven otundan elde edilen bir yapıştırıcı bitkidir. Ve bebeğin yüzü, elleri ve ayakları kitreyle yapıştırılır. Bu yüzden de kitre bebek denir. Son aşaması da giydirme aşamasıdır. Burada kişinin biraz tasarımcı olması gerekmektedir. Eğer yetenekli bir öğrenci ise, 2 günde bitirebilir kitre bebeği. Kıyafet aşaması biraz uzun sürebilir. Üzerindeki işlemesi, dokuması ve diğer detaylar ile 15 günde bir bebeği bitirebilirler. İstenilen ölçüde insanın vücut yapıları değiştirilmeden yapılan bir bebektir. Yani tasarım size ait ama insandaki baş ve gövde ayrımı ve diğer detayları gözardı etmemek gerekir. Daha büyük bir bebekle çalışmamızı sürdürdük. Ebat büyüdükçe daha gerçekçi tasarımlar ortaya çıkıyor. İnsan boyutunda da olabilir ama çok emek sarf etmek gerekir” diye konuştu.




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