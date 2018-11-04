Kızılay 150'nci yılını kutladı

Kızılay, 150'nci kuruluş yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta kutladı.

Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150'nci yılı nedeniyle Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, Piazza Alışveriş Merkezi'nde stant açtı. Kızılay görevlileri vatandaşlara kan bağışı ve önemini anlatan broşürler ile Kızılay ürünleri hediye etti.

Alışveriş merkezinde içinde tur atan bando ekibide etkinliğe renk kattı.

Etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, insanın olduğu her yerde Kızılay'ın olacağını söyledi. Şerefoğlu, “Bu yıl teşkilatımızın 150'inci yılımızı kutluyoruz. Toplumumuzun bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hastanın, yaşlının ve insanın olduğu her yerde unutmayın ki hilal var Türk Kızılay'ı var” diye konuştu.