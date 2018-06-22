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22 Haziran 2018 15:19

Kızılay’dan kan bağışçılarına madalya

Kahramanmaraş Kızılay Kan Alma Merkezi, Elbistan ilçesinde düzenli kan bağışı yapan vatandaşlara madalya verdi.

Kızılay’dan kan bağışçılarına madalya

22 Haziran 2018 15:19


Elbistan ilçesinde 10’un üzerinde kan bağışı yapan bağışçılarına bronz madalya ve beratı takdim eden Kahramanmaraş Kızılay Kan Bağış Kazınım Uzmanı Gökan Fırat, kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşları kan bağışı yapmalarını istedi.


Kan bağışı sırasında madalya alan Murat Elmas ise böylesi bir uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bağışlamış olduğunuz her bir ünite kan, hiç tanımadığınız kişilerin yaşam umudu olmaktadır. Bu bilinçle gönüllü olarak kan bağışında bulunan tüm iyilik sevenleri kan bağışına davet ediyorum” dedi.




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