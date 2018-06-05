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05 Haziran 2018 15:45

Kızını taciz edenin kafasını çekiçle ezdi

Kahramanmaraş’ta bir kişi, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı önce tabancayla vurdu sonra kafasını çekiçle ezdi.

Kızını taciz edenin kafasını çekiçle ezdi

05 Haziran 2018 15:45


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Kaldırımda yürüyen Kadir L. (46), lokantada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı. Kadir L., kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç.’yi kendisine hakaret etmesi üzerine silahla yaraladı.


Olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip Tamer Ç.’yi linç etmek istedi. Vatandaşların taciz şüphelisini linç etme girişimi, polis tarafından engellendi.


İş yerinin etrafında toplanan vatandaşlar, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızını taciz ettiğini söyleyen adamın, taciz şüphelisinin kafasına çekiçle vurma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kadir L. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.




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