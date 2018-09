Türkiye genelinde ise Ağustos ayında ihracat, 9 günlük tatil nedeniyle yüzde 6,5 azalışla 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 8 aylık ihracat ise 108,7 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat 162,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 3,4 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun Kahramanmaraş’ın Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zabun, “Kahramanmaraş’ta Ağustos ayında 83 ülkeye yaklaşık 72 milyon dolar ihracat yaptık. Son on 12 ayda 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’a yatırım yapan, insanına istihdam sağlayan iş dünyamızın çalışmaları meyvesini veriyor. Her geçen gün ihracat pazarlarımızı büyütüyoruz. Geçen yıl Ağustos ayında serbest bölgeler hariç olmak üzere 78 ülkeye ihracat yapılırken bu sene ülke sayısı 83’e yükseldi. Üretimde ve ihracatta üstün gayret gösteren şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarının yükselmesi için, daha kalkınmış bir Kahramanmaraş adına büyük emekler harcıyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak her dönem ihracatı destekledik. Üretim ve ihracat altyapısının güçlenmesi adına çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta, 2018’in ilk 8 aylık döneminde İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, Özbekistan, Bangladeş ve Fas en çok ihracat yapılan ülkeler olurken, bu ülkelere 8 ayda toplam 427 milyon dolar ihracat yapıldı. Buna göre en çok ihracat yapılan ülkelere satışta yüzde 17,3 artış gerçekleştirildi.

Ağustos ayında İhracatın sektörlere dağılımında ise tekstil, demir ve demir dışı metaller, kağıt, hazırgiyim ve konfeksiyon ile iklimlendirme sanayii ana ekseni oluşturdu. Bu sektörler, Ağustos ayında toplam 68 milyon dolar ihracat yaparken, ilk 8 aylık dönemde ise yüzde 11,3 artışla 638 milyon dolara ulaştı. En çok yükselişi ise iklimlendirme sektörü yüzde 48’lik artışla sağladı.

İhracatçılara verilen desteğin çok önemli olduğunun altını çizen KMTSO Başkanı Serdar Zabun, “Ülkemiz ekonomisi ciddi bir saldırı altındadır. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları olsa da bunlar böylesine döviz dalgalanmasına neden olabilecek sorunlar değil. Yerli ve milli üretim konusunda ciddi adımlar atılırken, cari açık ve dış borçlanmadan kaynaklanan döviz ihtiyacının zaman içerisinde azaltılması ekonomimizi rahatlatacaktır. Türkiye olarak zor bir Ağustos ayı geçirdik. İş dünyası çalışmaya, üretmeye, ihracata devam etti. Sorunları aşmanın tek yolunun çok çalışmak olduğu inancı ile ülkesi ve milleti için elinden gelen gayreti gösterdi” şeklinde konuştu.

Zabun şöyle devam etti: “Özel sektöre, ihracatçımıza önemli destekler sunuyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak oda ve borsaların katılımı ile 8 bankayla yapılan KOBİ Destek Kredisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ve ihracatçı birliklerinin Eximbank ile yapmış olduğu protokol kapsamında, elinde bulunan fonları ve yedek akçeleri Eximbank’a devretmesi, KOBİ’lerimizin, ihracatçılarımızın son dönemdeki dalgalanmadan dolayı sermayeye erişim problemlerinin çözüme kavuşturulması, elbirliği ile gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir destek. Bu konuda tüm kaynaklar seferber ediliyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de KOBİ Destek Kredisi Projesinde yer aldık. Ülkemizin kalkınmasında, ekonomik refahın artmasında en büyük rolü iş dünyamız üstlenmiş bulunuyor. Bizim de en önemli misyonumuz her an üyemizin yanında olmak ve her sıkıntılı dönemde onlara bu desteği sunmak. Bizim hizmet anlayışımız budur.”