KMTSO heyeti Yörex Fuarı’nda

Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla Antalya Anfaş Fuar Merkezinde düzenlenen ve 120 oda ve borsanın katıldığı YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinden oluşan bölge standı kuruldu.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Valiliği himayelerinde, bölge ticaret ve sanayi odaları ile bölge illerindeki kültür turizm il müdürlüklerinin katkılarıyla, YÖREX 2017 Yöresel Ürünler Fuarı’nda 3 ilin yöresel ürün ve el sanatları sergileniyor.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, yöresel ürünler pazarının son yıllarda artan önemine vurgu yaptı. Yöresel ürünlerin, ulusal ve küresel ölçekte tanıtmanın öncüsü olmak amacıyla fuara katılım sağlandığını söyleyen Zabun, “Yöresel ürünlerin ticarileşmesi konusunda girişimcilere ve üreticilere rehber olmak, ürünlerin ticari değerlerinin ve piyasa derinliklerinin artmasıyla tescil gelirlerini arttırabilmek ve yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili başta olmak üzere tescillenmesi ve markalaşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Dünyada ve ülkemizde ticaret ve sanayi odaları yöresel ürünlerini ulusal ve küresel pazarlarda tanıtma konusunda öncü kurum olma özelliğine sahip. Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda burada çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirerek Kahramanmaraş’ın kalkınmasına katkıyı artırmak adına buradayız. Başta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum" dedi.