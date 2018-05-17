KMTSO, TOBB’da üst düzeyde temsil edilecek

Hanefi Öksüz de Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ile KMTSO’nun TOBB delegeleri, 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 74. Genel Kurulu’na katıldı.

TOBB camiasına ve ülke ekonomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ve plaketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımlarıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende verildi.

Programın ilk gününde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın TOBB Genel Kurulu Delegesi Serdar Zabun, M. Hanefi Öksüz, Şahin Balcıoğlu, Fürkan Bayazıt, Lütfi Sabancı, Mehmet Akif Gölcü, Alişan Arıkan ve Haluk Şerbetçi’nin yer aldığı KMTSO Heyeti, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.

İkinci gün ise KMTSO heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 74. Genel Kurulu’na katıldı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirilen 74. Genel Kurul’da yapılan seçimde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki 74. Genel Kurul’da yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. TOBB Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 2001’de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Seçimlerde, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyeliğine, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ise Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi.