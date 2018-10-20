KMTSO'dan enflasyona mücadeleye tam destek

Enflasyonla topyekun mücadele ve bu kapsamda indirim kampanyasına destek vermek amacıyla KMTSO Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenlendi.

81 il ve 160 ilçede düzenlenen mücadele kapsamında açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, "Odalar Birliğimizin de başlattığı Türkiye'deki bu ticaretin hem şekillenmesi hem dizayn edilmesi özellikle bu yaşanan ekonomik zorluklar aşamasında bir kararımız var. Biz bunu yürütüyoruz ve biz bunu denetleyeceğiz. Nedir bu kararımız? enflasyonla mücadele. En az yüzde 10 indirim istiyoruz. Ve bu şartları sağlayan tüm marketlerimiz, tüm satıcılarımızın ve bu sisteme dahil olan firmalarımız bizlerle mücadele ediyor. Biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem yerinde her hafta denetlemelerimiz sürecek, akabinde raporlarımızı odalar birliğimize ve bakanlıklarımıza sunacağız. Bu konunun takipçisiyiz” dedi.