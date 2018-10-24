KMTSO'dan öğrencilere giyim yardımı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen teslim töreninde, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, maddi durumu elverişli olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere yaptırılan bot ve kabanları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü'ye teslim etti.

Törende, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü'nün yanı sıra, KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Şirikçi, Mehmet Beşen ve Mustafa Buluntu ile Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökçen, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya da hazır bulundu.

KMTSO Giyim Yardımı her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkılarıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik olarak yürütülen bu faaliyet sosyal yardım adına Kahramanmaraş'ta önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Bu yıl da, bot ve kabanlar, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık, Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde yardıma muhtaç öğrencilere dağıtılacak.