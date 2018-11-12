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Koca kurbanı kadın ile anne ve babası toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürülen kadın ile anne ve babası toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürülen kadın ile anne ve babası toprağa verildi.


Onikişubat ilçesine bağlı Oruç Reis Mahallesinde dün sabah meydana gelen olayda, Ramazan Akpınar (27), boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Sibel Akpınar (24), kayınbabası Ali Çiftçi (58) ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi (56) çocuklarının gözleri önünde öldürmüştü.


Damat dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otopsileri tamamlanan Sibel Akpınar, babası Ali ile annesi Pakize Çiftçi'nin cenazeleri, yakınları ve akrabaları tarafından önce evlerinin önüne getirildi.


Koca kurbanı kadın ile anne ve babasının cenazesi Barbaros Camisi'nde öğle namazını müteakip, kılınan cenaze namazını ardından Avşar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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