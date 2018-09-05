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05 Eylül 2018 12:27

Komşusundan emanet aldığı bakır kazanları çaldılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir vatandaşın salça yapmak için komşusundan emanet olarak aldığı 3 adet bakır kazan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Komşusundan emanet aldığı bakır kazanları çaldılar

05 Eylül 2018 12:27


Cumhuriyet Mahallesi Nihavent Sokak’ta meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Selami Demirci isimli inşaat işçisi, ailesine ek gelir sağlamak amacıyla domates ve biber salçası yapıp satmak istedi. Demirci, bu amaçla komşusundan 3 adet büyük bakır kazan alarak evinin yanındaki garajın içine bıraktı. Kazanların önüne de otomobilini bırakan Demirci, sabah saatlerinde salça yapımına başlamak için garaja girdiğinde kazanları yerinde bulamadı. Kazanların çalındığını anlayan Demirci, durumu hemen polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Hırsız ya da hırsızların geride bıraktığı parmak izlerini araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.


Karşılaştığı bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Selami Demirci, “İnşaat işçisiyim. Aileme ek gelir olsun diye salça yapıp satmak istedim. Kazanım olmadığı için komşularımdan istedim. Kazanları, garajımın içerisine bıraktım. Çalınır diye de önlerine arabamı park ettim. Akşamdan salça yapmak için biber ve domatesleri doğrayıp hazırlamıştım. Sabah garaja gittiğimde ise kazanları bıraktığım yerde bulamadım. Koca koca kazanları nasıl çıkarıp götürmüşler bilmiyorum. Bir de önünde araba vardı. Tanesi 1000 liranın üzerinde. Ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah, bunları alanlar bulunur. Ben de kazanları emanet aldığım komşularıma teslim ederim” dedi.




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