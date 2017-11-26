Konak restorasyonunda ‘Roma mezarlığı’ bulundu

Kurtuluş Mahallesi İklima Hatun Sokak’ta 1900’lü yılların başında inşa edilen tarihi Üdürgücü Konağı’nda Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında konağın bahçesinde Roma dönemine ait mezarlık bulundu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi dokusu yıpranmadan günümüze kadar ulaşan tarihi mezarlıkta gerekli incelemelerin ve çalışmaların yapıldığını belirterek, bu eserlerin, Kahramanmaraş’ın çeşitli medeniyetlere beşiklik yaptığını gösterdiğini söyledi. Tarihi eserlerin Kahramanmaraş’ın turizmine ayrı bir değer kattığını söyleyen Başkan Okay, “Bu restorasyon çalışmaları esnasında konağımızın bahçesinde yaptığımız kazılarda 2 bin yıllık Roma mezar kalıntılarına rastladık. Bunlarla ilgili Anıtlar Kurulu ile yaptığımız çalışmalar neticesinde bu konağın bahçesinde içerisinde günümüze kadar yıpranmamış 2 bin yıllık 5 oda mezar bulundu. Bu tarihi dokunun da restorasyonu yapıp Kahramanmaraşımızın turizmine katkı sağlayacak hale getireceğiz. Bu bölgede restorasyon çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kahramanmaraş’ta her katmanda farklı bir medeniyetin izlerine rastlamanın mümkün olduğunu ifade eden Başkan Okay, "Üdürgücü Konağı 1900 yıllarının başında yapılmış ama mezar 2 bin yıllık. Dolayısıyla bölgemizdeki bu tarihi zenginlikleri, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tarihi mezar da bölgeye ayrı bir değer katmıştır” diye konuştu