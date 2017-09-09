Kopan kömür parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

İddialara göre, 42 yaşındaki Ramazan Yalçın isimli işçi, AEL Kömür İşletmesi Kışlaköy Kömür Sahası’nda sabah saatlerinde çalıştığı kömür kazıcısı (bager) makinesinin uç kısmında bulunan kepçesinde biriken kömür ve toprakları temizlemek istedi. Ayna olarak tabir edilen bölgeyi temizlediği sırada kopan kömür parçaları Yalçın’ın üzerine düştü. Yalçın, yüzlerce kiloluk kömür ve toprak parçaları ile birlikte makinenin boğaz kısmına düştü. Ağır yaralanan Yalçın’ın imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kömür parçalarının altından güçlükle çıkarılan talihsiz işçi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 16 yıldır AEL Kömür İşletmesi’nde çalışan Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalçın’ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın meydana geldiği bölgede çalışma yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.