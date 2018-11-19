Köy okulunda robotik kodlama sınıfı

Kahramanmaraş'ta bir köy okulunda robotik kodlama ve Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) sınıfı açıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlk ve Ortaokulu'nda açılan robotik kodlama ve STEM sınıfı öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Okul müdürü Adem Çangal ve öğretmenler tarafından başlatılan çalışmalar sonrası, bir sınıf tamamen teknolojik cihazlarla donatılarak öğrencilerin imkanlarına sunuldu.

Ana sınıfından son sınıfa kadar bütün öğrencilerin girip eğitim alabildiği robotik kodlama sınıfında, öğrencilerin problem çözme yetenekleri, hareketli model ve robotlar geliştirmeleri hedefleniyor.

Geleceğin mesleğinin robotik kodlama olduğunu söyleyen okul müdürü Adem Çangal, sınıfın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çangal, “Bölgemizi eğitim ve bilim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Yeni çağın alfabesi olacak olan kodlama eğitimini, öğrencilerimize vermeyi hedefledik. Bu bağlamda Kahramanmaraş'ta hiçbir okulda olmayan Robotik Kodlama Atölyesi ve STEM sınıfını bir köy okuluna kurduk. Kodlama eğitimiyle birlikte öğrencilerimizin algorotmik düşünce becerileri, problem çözme yetenekleri, hareketli model ve robotlar geliştirmelerini hedefliyoruz. Amacımız öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacağız. Bu sınıfı kurmadan önce kaynağımız hiç yoktu ve zorlanmamıza rağmen Göksun Belediyemiz ve iş adamlarımızın kapılarını çalarak bu sınıfımızı açtık” dedi.

Hem eğlenip hem de öğrendiklerini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Gökmen Şahan ise, “Bu atölyede eğlenceli bir şekilde robotik kodlama sitemlerini öğreniyoruz. Güzel çalışmalar hazırlıyoruz. Okul öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.