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11 Temmuz 2018 09:13

Köylüler kooperatif kurup tüketiciye tek elden ulaşıyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 mahallede çiftçilerin bir araya gelerek kurdukları S.

Köylüler kooperatif kurup tüketiciye tek elden ulaşıyor

11 Temmuz 2018 09:13

S. Yumaklıcerit, Tilkiler, Harmancık, Akçalar, Kizirli, Taşdemir Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bölgede elde edilen ürünlerin tek elden tüketiciye ulaşmasını sağlıyor.


Kooperatif Faaliyetlerinden Sorumlu Müdür Emin Taylan, yaptığı açıklamada, kooperatifin 2017’de Pazarcık Kaymakamlığının destekleriyle çiftçilerin tarımsal girdilerini ucuza temin etmek, hem çiftçiye hem kooperatife kazandırmak için aktif olarak faaliyete geçtiğini, yaklaşık 20 bin dekar alanda yılda 5 bin ton kurutmalık peygamber üzümü üretimi yapıldığını belirtti.


Taylan, ayrıca 40 bin dekar alanda yılda 4 bin 500 ton Antep fıstığı üretimi yapıldığını, bin 300 dekar badem, bin 750 dekar ceviz, bin dekar zeytin üretim sahasının kooperatifin sorumluluk alanı içerisinde bulunduğunu kaydetti.




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