Kraliçenin nakışları Kahramanmaraş’tan

Elizabeth’in sarayını süslüyor.

Nakkaşlar tarafından işlenen Maraş işi sim sırma, Osmanlı döneminde saraylara giden Maraşlı gelinler tarafından Türkiye geneline yayılmış durumda. Farklı motiflerde işlenen sim sırma işi, özellikle yeni evlenecek kızların vazgeçilmez çeyiz ürünlerinin başında yer alıyor.

Türkiye’de önemli konumdaki yerleri süsleyen sim sırma işi, kraliyet ailesinin saraylarında da başköşede yer alıyor. Kentin önemli el sanatları arasında yer alan Maraş işi sim sırma, Kahramanmaraşlı kadın nakkaşların 21 çeşit el nakış tekniği kullanarak hazırlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Nakkaş işbirliğiyle gerçekleştirilecek 10’uncu Osmanlı’dan Günümüze Nakış Sergisi’nde 120 kadının eserleri, 14-18 Ağustos tarihleri arasında Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenecek.

Her ilmeğinde Osmanlı kültürünün izlerini taşıyan eserlerden bazılarının yapımı en az 3 yıl sürüyor. Sim sırmanın düğün hazırlığı kızların çeyizlerini süslediğini söyleyen ve nakkaş işi yapan Mahmut Gürkan, “Geçmişten günümüze kadar uzanan bir üründür, sultanların padişahların evleri ile kraliyet ailesinin sarayını da süslemektedir” diye konuştu.

Bu sanatı herkesin tanıması gerektiğini ve unutulmaması için büyük emek harcadıklarını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da kadın nakkaşları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Erkoç, "Bu sanat gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Türkiye’nin her ilinde sergi açmak, yurt dışında birçok ülkede eserlerimizi anlatmak istiyoruz. Kadim medeniyetimizin ne kadar güçlü olduğunu gösterme açısından özellikle geçmişte ecdattan gelen artık unutulmuş meslek gruplarını canlandırmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde kültür çalışması yaptığımız inancındayım” diye konuştu.