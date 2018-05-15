KSÜ’de 5 bin 600 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

12 Şubat Stadyumu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, KSÜ Halk Oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri yaptı.

Törende, KSÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve üniversite birincisi Büşra Kurt, yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, törende yaptığı konuşmada, “Bugün mezun olan 5 bin 600 öğrenci kendi branşlarında teorik ve pratik yeterliliğe ulaştılar. Ben mezun öğrencilerime çok güveniyorum. Onlar en kısa zamanda, gönüllerine ve kendi alanlarına göre istihdam edileceklerdir. Sevgili öğrenciler bundan sonraki hayatınız da kendinizi, okumaya ve öğrenmeye davet ediyorum. Artık hayat boyu eğitim yaşamımızın olmazsa olmazından. Kendinizi geliştirmeye ve öğrenmeye deva etmenizi öneriyorum” diye konuştu.

Afrika’dan Kahramanmaraş’a eğitim için geldiğini söyleyen KSÜ Gıda Mühendisliği öğrencisi Nijeryalı Muhammet Zakir İbrahim,

Afrikalıların ve Müslümanların Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek aldığını söyledi. İbrahim, “Kahramanmaraş’ı güzel buldum çok sıcakkanlı insanlar. Dondurması, tarhanası ve yemeklerine alıştık. Türkiye’de eğitim farkı biraz daha farklı Nijerya’da ki eğitimde yorum fazla ama burada biraz ezber ağırlıklı eğitim var. Buradaki amacımız, kaliteli bir eğitim alıp memleketimize dönüp güzel bir hizmet vermektir. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları gibi bizde memleketimiz hizmet etmeyi düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan bizim baş tacımızdır. Bizlerden de onun gibi insanlar çıkar ve Afrika’daki ülkelerin kaderini değiştirir. Türkiye her zaman değişiyor gelişiyor" dedi.

Mezuniyet töreni, Turgay Başyayla’nın konseri ile sona erdi.