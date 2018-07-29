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29 Temmuz 2018 09:33

Kur’an öğrenmeye tavşanıyla geliyor

Kahramanmaraş’ta Eyüp Ömer Biber adlı öğrencinin Kur’an kursuna yanında getirdiği tavşan caminin maskotu haline geldi.

Kur’an öğrenmeye tavşanıyla geliyor

29 Temmuz 2018 09:33


Yaz Kur’an kursları kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Sarayaltı Camii’nde öğrenciler eğitim görüyor. 9 yaşındaki Eyüp Ömer Biber de, camiye Afacan Kartopu adlı tavşanı ile birlikte geliyor. Tavşanının kaybolmaması için Kur’an öğrenmeye birlikte geldiğini söyleyen Eyüp, “Arkadaşlarım da benim kadar tavşanımı seviyorlar. Tavşanım evde yalnız kalmasın diye buraya getiriyorum. Birlikte Kur’an öğrenmeye geliyoruz” diye konuştu.


Sarayaltı Camii İmam Hatibi Hacı Ali Günebakan ise tavşanın adeta caminin maskotu olduğunu söyledi. Günebakan, “Hemen hemen öğrencilerimizin yüzde 80’i Kur’an-ı Kerim’e geçti. Bunun yanında camimizde sportif faaliyetler ve çeşitli aktivitelerle öğrencilerimize eğitim veriyoruz. 2 öğrencimiz bugün Kur’an öğrenmeye başladı, onlara aileleri başka öğrenciler adına şeker ve dondurma ikramında bulundu. Bu öğrencimiz de evde tavşanı kaybolmasın diye yanında getirebilmesi için bizden izin istedi ve biz de getirebileceğini söyledik. Eğer izin vermezsek camiye gelmeyecek biliyoruz. Arkadaşları da çok seviyor tavşanı, Kur’an kursunun maskotu oldu” diye konuştu.




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