Kurban satışında sahte para uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi son günlerde artan sahte para dolandırıcılığıyla ilgili harekete geçerek vatandaşları bilgilendiriyor. Kentte bulunan canlı hayvan satış alanlarındaki esnafı ziyaret eden polisler, broşürlerle sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı.

Yapılan uygulamayla ilgili bilgi veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa İnce, vatandaşların gördükleri herhangi bir şüpheli durumda ’155 Polis İmdat Hattı’nı aramasını istedi. Hayvan satışlarında dikkatli olunması gerektiğini belirten İnce, “Vatandaşlarımız şüpheli gördükleri her durumda ’155 Polis İmdat Hattı’nı arasınlar. Durum böyle olduğu takdirde ilgili ekipler olay yerine gelip duruma el koyacaktır. 3 gün önce KOM Şube Müdürlüğü hayvan pazarında sahte para olayıyla ilgili şüpheli bir kişiyi yakaladı ve gerekli adli işlemleri başlattı. Vatandaşlarımızın mağduriyete uğramamaları için bu bizim görevimiz. Bizim satıcılarımızdan da vatandaşlardan da isteğimiz paraları sayarken içindeki hologramlara baksınlar. Söz konusu paranın sahte olup olmadığıyla ilgili içindeki şeritlere baksınlar ve parayı yavaş saysınlar. Dolayısıyla emekler zayi olmasın. Para cebe koyulduktan sonra akşam farkına varılıyor. O esnada da vatandaşımızı dolandıran kişi uzaklaşmış oluyor. Neticede de şüpheliyi yakalamak zor oluyor. Bundan dolayı ricamız vatandaşlarımız hayvan satışlarında dikkatli olsunlar" dedi.