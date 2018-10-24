Kurtuluş Panorama Müzesi'ni 80 bin kişi ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi'ni şimdiye kadar 80 bin kişi ziyaret etti.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Kültürpark içerisinde yer alan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, kentin kurtuluşunda unutulanları hatırlatıp farkında olunmayanları konuklara gösteriyor. Görsel, işitsel ve multimedya unsurlarıyla desteklenmiş hafıza mekanlarından oluşan müze özellikle öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü olan 12 Şubat tarihinde hizmete giren müzeyi şimdiye kadar 80 bin kişi ziyaret etme fırsatı buldu.

Kurtuluş müzesinin yaklaşık 40 dakikada gezildiğini söyleyen müze yetkilisi Ayşegül Kunduru, herkesi müzeyi ziyaret etmeye davet etti. Kunduru, "Burada Kahramanmaraş'ın Ermenilerden, Fransızlardan ve İngilizlerden kurtuluşunu anlatıyoruz. Gelen misafirlerimiz önce animasyon filmi izliyor ve daha sonra içeri girip rehber arkadaşların eşliğinde geziyorlar. Burayı gezmek toplam 40 dakika sürüyor. Her sahnenin kendisine ait ışık ve ses sistemi var. Geçen yıldan bu yana müzemizi ortalama 80 bin kişi ziyaret etti. Okulların ve vatandaşların büyük ilgisi var. Şehir dışından da biz misafirlerimizi ağırlıyoruz. Herkesi ücretsiz müzemize bekliyoruz" dedi.