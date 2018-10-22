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Kuş kafesinden uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir evin çatı katındaki kuş kafesinde uyuşturucu bulundu.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir evin çatı katındaki kuş kafesinde uyuşturucu bulundu.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında merkez Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesinde Ali D.'ye ait eve operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada çatı katında bulunan kuş kafesinde 894.20 gram uyuşturucu madde buldu. Ali D., gözaltına alındı.

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