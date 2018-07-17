Kuşlarına Türk Sanat Müziği dinletiyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan Nusret Sapsız (65), yarım asırdır kuş besliyor. 15 yaşında bu yana kuşlara tutkunluğu olan Sapsız’ın çiftliğinde birbirinden değerli kanarya ve ötüm kuşları da yer alıyor.

Yaklaşık 50 civarında kuşu bulunan Sapsız, küçük radyosunda çalan müziği kuşlarına dinleterek rahatlamalarını sağlıyor. Sabah saatlerinde radyoyu açtığını, akşam ise kapatıp kuşları istirahate bıraktığını söyleyen Nusret Sapsız, hem kendisinin, hem de kuşların stresini alıyor. Kuş tutkunlarının buluştuğu ‘Kuş Bilimi Derneği’ başkanlığını da yürüten Sapsız, kuş besleyen gençlerde sinir ve stresin olmayacağını iddia etti. Sapsız, “Kuş hobisi bir arkadaşımın babasının vasıtasıyla bize bulaştı, yani 50 yıldır bu hobim devam eder. Son 25 yıldır da Türkiye çapında tanınmış bir ötüm kuşçusu olarak tanınan biriyim. Kahramanmaraş’ta ornitoloji derneği kurduk ve gençlere teslim ettik. Ulusal anlamda yarışmalarda aldığımız derecelerin öneminin artması için dernek kurduk ve kuş severleri bir çatı altında topladık. Kuşlar bizim evladımız, yani dünyaya gelmiş bir bebeği annesi babası nasıl ilgiyle severse, biz de bu kuşlarımızı çocuk gibi seviyoruz. Haftalık bakımlarını itina ile yapıyoruz. Kuşlarımızın, daha sağlıklı ve hareketli olması için müzik şart. Müziği sabah saatlerinde açarım akşam kapatırım" dedi.

Gençlerde kuş sevgisi olursa, daha vicdanlı ve merhametli olacaklarını ifade eden Sapsız, "Çünkü kendisi yuva kurmadan bir sürü evlat yetiştirmiş olacak" diye konuştu.