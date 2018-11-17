Kuyumcu sektöründe yeni pazar Afrika ve Rusya

İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok altın üretiminin yapıldığı Kahramanmaraş'ta Kuyumcular Odası, enflasyonla mücadeleye destek olmak için altın işçiliğinde yüzde 20 indirim başlattı.

Altın sektöründe Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok üretim yapan il konumunda bulunan Kahramanmaraş'ta, irili ufaklı 600 atölyede yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor.

Kentte üretilen altınlar, Ortadoğu ile Asya ülkelerine ihraç edilirken üreticiler yeni pazarların peşinde. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Avrupa gibi ülkelere ihracat yapmak isteyen kuyumcu sektörü ekonomiye katkı olsun diye hazırlanan işçiliklerde yüzde 20 indirim uyguluyor.

Ekonomik zorluklara altın sektöründe yenilik ve yatırımlara devam edileceğini söyleyen Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, sektörün yeni pazarlar arayışı içinde olduğunu söyledi.

Öz, “Kahramanmaraş kuyumcu sektöründe Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok üretim yapılan bir iliz. Yaklaşık sektörümüzde 600 imalat atölyemiz var ve 4 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Kahramanmaraş'ın katma değeri aş ve işi için bir tekstil kadar çok önemli. Devletimizin üzerinde oynanan bu oyunları biz içimize kapanarak geçirmek istemiyoruz. Biz yenilik yapmaya devam edip yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Devletimizin açıkladığı enflasyon ile mücadele kapsamında top yekun indirim yerine, yaptığımız işçiliklerde top yekun yüzde 20 indirim yapıyoruz. Yeni piyasalar araştırıyoruz özellikle Kuzey Afrika, Avrupa ve Rusya gibi ülkelere altın ihracatı yapıyoruz” diye konuştu.