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21 Aralık 2016 17:16

Lapa lapa kar yağışının altında ekmek arası ücretsiz dondurma keyfi

Lapa lapa kar yağışının altında ekmek arası ücretsiz dondurma keyfi

21 Aralık 2016 17:16

Tüm yurtta etkisini artıran kar yağışı Kahramanmaraş’ta da sürerken, ilde faaliyet gösteren ünlü Kervan Pastanesi, müşterilerine lapa lapa kar altında ekmek arası dondurma ikram etti.
Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan merkez şubesinin önünde kar yağışı altında müşterilerine ücretsiz dondurma ikram eden Kervan Pastanesi ve Dondurma Gıda Şirketi Genel Koordinatörü Mustafa Pekel, Maraş dondurmasının her mevsim tüketilebileceğini söyledi.
Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmesini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte kar yağışı altında dondurmanın keyfini çıkarttı.
Kar yağışı altında müşterilerine dondurma ikram eden Mustafa Pekel, “Bilindiği üzere yaz mevsiminde daha sert dondurma yeniyor. Kış mevsiminde ise vatandaşlarımızın tüketebileceği dondurma ürettik. Kışlık dondurmamızın özelliliği daha fazla dövülerek, üzerinde soğuk etkiyi ortadan kaldırıyoruz. Daha soft olan dondurmamız soğuk havada müşterilerimiz tarafından tercih ediliyor. Bu sayede Maraş dondurmamız kış mevsiminde tüketilebiliyor” dedi.
Kar yağışını umursamayan ve dondurma almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ise işletme sahibine teşekkür etti.



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