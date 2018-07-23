Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi’nde Motocross Ofroad Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve mahalle halkının organizesinde 3’üncü lastikli rafting yarışması yapıldı.
“Lastiğini Al Da Gel Rafting Yarışması” adı altında yaklaşık 120 kişi, kamyon ve traktör lastikleriyle rafting coşkusu yaşadı.
Göksu Çayı üzerinde görsel şölen ve farkındalık oluşturmak adına düzenlenen yarışlara köylüler de lastiklere binip rafting yaptılar.
Renkli anların yaşandığı yarışmalarda birinci, ikinci ve üçüncüye altın para ve kupaları verildi.
Lastikli rafting yarışlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öğrenildi.